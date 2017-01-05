Офіційно. Іспанський нападник Моха повертається в Олімпік

Після оренди в іспанському клубі Хімнастік атакуючий півзахисник Моха повертається в донецький Олімпік.

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Іспано-марокканський футболіст був орендований Хімнастіком влітку 2016 року терміном на 1 рік.

Однак угода була достроково розірвана за обопільною згодою сторін.

Моха найближчим часом повинен повернутися в Олімпік.

У складі Хімнастіка, який виступає в іспанській Сегунді, Моха зіграв 8 матчів і забив 1 гол.