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05.01.2017
205 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.01.2017 20:20
Офіційно. Іспанський нападник Моха повертається в Олімпік
Після оренди в іспанському клубі Хімнастік атакуючий півзахисник Моха повертається в донецький Олімпік.
Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
Іспано-марокканський футболіст був орендований Хімнастіком влітку 2016 року терміном на 1 рік.
Однак угода була достроково розірвана за обопільною згодою сторін.
Моха найближчим часом повинен повернутися в Олімпік.
У складі Хімнастіка, який виступає в іспанській Сегунді, Моха зіграв 8 матчів і забив 1 гол.
|Моха. Світлина офіційний сайт ФК Олімпік
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31.12.2016
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