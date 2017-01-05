Український голкіпер Литовченко продовжить кар'єру в тбіліському Динамо

Український голкіпер Сергій Литовченко найближчим часом перейде в тбіліське Динамо.

Про це повідомляє Sportall.ge

Зазначається, що Литовченко вже погодив умови контракту з клубом, який очолює екс-тренер Говерли В'ячеслав Грозний.

Нагадаємо, що Литовченко в УПЛ виступав за Волинь і Олімпік, який покинув в кінці минулого сезону, перебравшись в грузинський Зугдіді.