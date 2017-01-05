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05.01.2017
121 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.01.2017 20:38
Український голкіпер Литовченко продовжить кар'єру в тбіліському Динамо
Український голкіпер Сергій Литовченко найближчим часом перейде в тбіліське Динамо.
Про це повідомляє Sportall.ge
Зазначається, що Литовченко вже погодив умови контракту з клубом, який очолює екс-тренер Говерли В'ячеслав Грозний.
Нагадаємо, що Литовченко в УПЛ виступав за Волинь і Олімпік, який покинув в кінці минулого сезону, перебравшись в грузинський Зугдіді.
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