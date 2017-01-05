Уряд Китаю планує обмежити витрати на трансфери іноземних гравців

В Китаї планують врегулювати питання дорогих трансферів та високих зарплат футболістів з іноземних чемпіонатів.

Головне державне управління у справах фізкультури і спорту КНР має намір обмежити величезні витрати клубів на іноземних футболістів.



"Ми будемо регулювати і обмежувати дорогі придбання іноземних футболістів і, в розумних межах, високі прибутки гравців", – йдеться в заяві, яку з посиланням на RMC наводить Футбол 24.

Нагадаємо, нещодавно Карлос Тевес підписав контракт з Шанхай Шеньхуа та очолив рейтинг найбільш високооплачуваних гравців світу.