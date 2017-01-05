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05.01.2017
748 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.01.2017 21:32
ЗМІ: Динамо планує орендувати нападника Райо Вальєкано
Гравець Райо Вальєкано Лассан Бангура може поповнити ряди київського Динамо.
Як повідомляє іспанський портал fichajes.com, чинні чемпіони України дійсно цікавляться 24-річним гравцем і можуть запропонувати іспанському клубу орендувати футболіста.
Повідомляється, що фаворитом у боротьбі за правого вінгера є французький Бордо, який вже зробив офіційнцу пропозицію Лассану.
Також орендувати гравця хоче турецький клуб Антальяспор, передає 1927.kiev.ua.
Раніше стало відомо, що у Польщі приписують Динамо інтерес до угорського захисника Леха.
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