ЗМІ: Динамо планує орендувати нападника Райо Вальєкано

Гравець Райо Вальєкано Лассан Бангура може поповнити ряди київського Динамо.

Як повідомляє іспанський портал fichajes.com, чинні чемпіони України дійсно цікавляться 24-річним гравцем і можуть запропонувати іспанському клубу орендувати футболіста.

Повідомляється, що фаворитом у боротьбі за правого вінгера є французький Бордо, який вже зробив офіційнцу пропозицію Лассану.

Також орендувати гравця хоче турецький клуб Антальяспор, передає 1927.kiev.ua.

Раніше стало відомо, що у Польщі приписують Динамо інтерес до угорського захисника Леха.