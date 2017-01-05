Шапекоенсе 21 січня зіграє перший матч після авіакатастрофи

Бразильський клуб Шапекоенсе, що втратив більшу частину гравців в авіакатастрофі в листопаді, через два тижні проведе перший матч після трагедії.

21 сiчня Шапекоенсе в товариському матчі зустрінеться з чемпіоном країни Палмейрасом.

Гра пройде на домашньому стадіоні Шапекоенсе "Арена Конда", повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Раніше повідомлялося, що Шапекоенсе планує підписати 20 футболістів, щоб відновити склад команди після авіакатастрофи, в якій загинули 19 гравців і членів тренерського штабу.

Нагадаємо, літак з футболістами бразильського клубу на борту зазнав аварії по дорозі на перший фінальний матч.

Нагадаємо, в результаті катастрофи змогли врятуватися п'ять чоловік, 76 - загинули.

Як відомо, 5 грудня конфедерація футболу Південної Америки (КОНМЕБОЛ) оголосила про те, що володарем Кубка Судамерікана 2016 визнаний Шапекоенсе.