Шапекоенсе 21 січня зіграє перший матч після авіакатастрофи
Бразильський клуб Шапекоенсе, що втратив більшу частину гравців в авіакатастрофі в листопаді, через два тижні проведе перший матч після трагедії.
21 сiчня Шапекоенсе в товариському матчі зустрінеться з чемпіоном країни Палмейрасом.
Гра пройде на домашньому стадіоні Шапекоенсе "Арена Конда", повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Раніше повідомлялося, що Шапекоенсе планує підписати 20 футболістів, щоб відновити склад команди після авіакатастрофи, в якій загинули 19 гравців і членів тренерського штабу.
Нагадаємо, літак з футболістами бразильського клубу на борту зазнав аварії по дорозі на перший фінальний матч.
Нагадаємо, в результаті катастрофи змогли врятуватися п'ять чоловік, 76 - загинули.
Як відомо, 5 грудня конфедерація футболу Південної Америки (КОНМЕБОЛ) оголосила про те, що володарем Кубка Судамерікана 2016 визнаний Шапекоенсе.
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31.12.2016
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