ЗМІ: Скала може припинити виступи у Першій лізі

Скала звільняє всіх тренерів і гравців і може припинити виступи у Першій лізі.

Як стало відомо Sport Arena, в стрийській Скалі всім гравцям і тренерам основного складу сказано прибути за документами і розрахунком.

Керівництво клубу вже поставило до відома про це своїх підлеглих.

Про подальші плани першої клубної команди поки немає інформації - цілком ймовірно, що Скала припинить виступи у Першій лізі.

Зазначається, що клубна академія і команда U-19 повинні залишитися і продовжити виступи в своїх турнірах (ДЮФЛУ та юнацький чемпіонат УПЛ).

Ті гравці основної команди, які за віком підходять юнацького складу, теж можуть залишитися.

Інформацію про те, що гравці і тренери основної команди отримали вказівку забирати свої документи, джерелу підтвердили і в тренерському штабі клубу.

Василь Малик, головний тренер Скали, повідомив, що така інформація для нього виявилася несподіваною, втім, він з розумінням ставиться до рішення керівництва.