ЗМІ: Скала може припинити виступи у Першій лізі
Скала звільняє всіх тренерів і гравців і може припинити виступи у Першій лізі.
Як стало відомо Sport Arena, в стрийській Скалі всім гравцям і тренерам основного складу сказано прибути за документами і розрахунком.
Керівництво клубу вже поставило до відома про це своїх підлеглих.
Про подальші плани першої клубної команди поки немає інформації - цілком ймовірно, що Скала припинить виступи у Першій лізі.
Зазначається, що клубна академія і команда U-19 повинні залишитися і продовжити виступи в своїх турнірах (ДЮФЛУ та юнацький чемпіонат УПЛ).
Ті гравці основної команди, які за віком підходять юнацького складу, теж можуть залишитися.
Інформацію про те, що гравці і тренери основної команди отримали вказівку забирати свої документи, джерелу підтвердили і в тренерському штабі клубу.
Василь Малик, головний тренер Скали, повідомив, що така інформація для нього виявилася несподіваною, втім, він з розумінням ставиться до рішення керівництва.
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31.12.2016
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