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05.01.2017
127 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.01.2017 23:46
Екс-голкіпер Ворскли продовжить кар'єру в Казахстані
Екс-голкіпер Ворскли Дмитро Непогодов стане гравцем казахстанського клубу Тобол.
Голкіпер вже вирушив до Казахстану.
Деталі переходу Дмитра в Тобол поки невідомі, пише Sport Arena.
У поточному сезоні Дмитро Непогодов зіграв за команду Василя Сачка 13 матчів в УПЛ.
Раніше бажання залишитися в Ворсклі, яка має фінансові проблеми, виявили Павло Ребенок та Володимир Чеснаков.
Нагадаємо, що в зв'язку з непростою фінансовою ситуацією клуб покинули захисники Сергій Сімінін, Андрій Пилявський і Олексій Дитятьєв, а також хавбек Санжар Турсунов.
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