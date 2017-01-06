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06.01.2017  00:08

Кубок Іспанії. Атлетик вдома обіграв Барселону. Матч 1/8 фіналу

Кубок Іспанії-2016/17 з футболу

1/8 фіналу

Перші матчі

5 cічня

Атлетик - Барселона 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - Адуріс (25), 2:0 - Іньякі Вільямс (28), 2:1 - Мессі (52)

Атлетик:  Ірайсос, Лапорт, Ечейта, Баленсіага, Саборіт (Муніаїн, 68), Рауль Гарсія, Сан Хосе, Іньякі Вільямс (Елустондо, 84), Ітурраспе, Боведа, Адуріс (Ерасо, 78)

Барселона: Тер Штеген, Умтіті (Пако Алькасер, 88), Піке, Альба, Серджіо Роберто, Ракітич (Андре Гомеш, 71), Бускетс, Іньєста, Неймар, Мессі, Суарес

Попередження: Адуріс (40), Умтіті (40), Іньєста (45), Альба (45), Бускетс (45), Ітурраспе (53), Рауль Гарсія (55)

Вилучення: Рауль Гарсія (74), Ітурраспе (80)
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