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05.01.2017
424 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.01.2017 00:08
Кубок Іспанії. Атлетик вдома обіграв Барселону. Матч 1/8 фіналу
Кубок Іспанії-2016/17 з футболу
1/8 фіналу
Перші матчі
5 cічня
Атлетик - Барселона 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - Адуріс (25), 2:0 - Іньякі Вільямс (28), 2:1 - Мессі (52)
Атлетик: Ірайсос, Лапорт, Ечейта, Баленсіага, Саборіт (Муніаїн, 68), Рауль Гарсія, Сан Хосе, Іньякі Вільямс (Елустондо, 84), Ітурраспе, Боведа, Адуріс (Ерасо, 78)
Барселона: Тер Штеген, Умтіті (Пако Алькасер, 88), Піке, Альба, Серджіо Роберто, Ракітич (Андре Гомеш, 71), Бускетс, Іньєста, Неймар, Мессі, Суарес
Попередження: Адуріс (40), Умтіті (40), Іньєста (45), Альба (45), Бускетс (45), Ітурраспе (53), Рауль Гарсія (55)
Вилучення: Рауль Гарсія (74), Ітурраспе (80)
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