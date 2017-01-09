Луческу запросив Тимощука на роботу в Росію
Санкт-петербурзький Зеніт знаходиться на стадії переговорів зі своїм колишнім гравцем українцем Анатолієм Тимощуком з приводу переходу того в тренерський штаб Мірчи Луческу.
Згідно інформації "Спорт день за днем", 37-річний екс-гравець збірної України, який повинен отримати тренерську ліцензію PRO в січні або лютому 2017 року, вже декілька днів знаходиться в Санкт-Петербурзі і спілкується з керівництвом клубу.
Переговори затягуються із-за питання тривалості контракту. Зеніт пропонує Тимощуку 1,5 року, тоді як екс-півзахисник команди готовий погодитися на тривалішу угоду. Існує вірогідність, що сторони зійдуться на півтора роках за контрактом з опцією продовження.
Раніше в Уфі спростували прихід Тимощука в тренерський штаб команди, повідомляє Rusfootball.info.
|Анатолій Тимощук
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06.01.2017
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