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09.01.2017  20:59 - Сhampion.com.ua

Кріштіану Роналду - найкращий гравець 2016 року за версією ФІФА

У Цюриху відбувся гала-вечір ФІФА, на якому назвали кращих з кращих за підсумками 2016 року.

У понеділок, 9 січня 2017 року, у Цюриху відбулася церемонія ФІФА за підсумками минулого футбольного року.

Спочатку Міжнародна федерація футболу презентувала символічну збірну 2016 року.

У цій команді не знайшлося місця нападнику збірної Франції та мадридського Атлетико Антуану Грізманну.

А потрапили туди воротар Мануель Нойєр (Баварія), захисники: Даніел Алвес (Ювентус), Жерард Піке (Барселона), Серхіо Рамос (Реал), Марселу (Реал), півзахисники: Лука Модрич (Реал), Тоні Кроос (Реал), Андрес Іньєста (Барселона), а також нападники: Ліонель Мессі (Барселона), Луїс Суарес (Барселона), Кріштіану Роналду (Реал).

У символічній команді виявилося 4 футболісти Барселони та 5 Реалу. Ще по одному представнику "делегували" Баварія та Ювентус.

Найкращими вболівальниками за версією ФІФА стали прихильники Ліверпуля та дортмундської Боруссії.

Фанати цих клубів були відзначені за виконання пісні "You'll Never Walk Alone" під час матчу Ліги Європи в пам'ять про жертв трагедії на стадіоні Гіллсборо.

Зауважимо, що шанувальники Ліверпуля та Боруссії залишили позаду вболівальників збірної Ісландії, які неймовірно підтримували свою команду під час чемпіонату Європи-2016.

Наставник жіночої збірної Німеччини Сільвія Найд названа найкращим тренером 2016 року у жіночому футболі. Німкеня привела свою команду до золотих медалей Олімпіади-2016.

Колумбійський Атлетико Насьональ відзначений премією Fair Play від ФІФА. Клуб з Медельїна отримав цю нагороду за пропозицію присудити перемогу у фіналі Південноамериканського кубка Шапекоенсе.

Ці команди повинні були зустрітися в фінальних матчах турніру, але поєдинки не відбулися, оскільки 29 листопада літак з гравцями бразильського клубу розбився на території Колумбії.

Нагадаємо, що Шапекоенсе згодом був названий переможцем Південноамериканського кубка.

Головний тренер Лестер Сіті Клаудіо Раньєрі названий найкращим тренером 2016 року за версією ФІФА.

Італійський наставник випередив головного тренера мадридського Реала Зінедіна Зідана, який виграв Лігу Чемпіонів-2016, і коуча збірної Португалії Фернанду Сантушу, який привів свою команду до успіху на чемпіонаті Європи-2016.

Нагадаємо, у сезоні-2015/16 Раньєрі та його Лестер приголомшили всіх, сенсаційно вигравши чемпіонат Англії.

А насамкінець були названі найкращі гравці у чоловічому та жіночому футболі за підсумками 2016 року.

У суперечці за чоловічу нагороду нападник збірної Португалії та мадридського Реала Кріштіану Роналду випередив Ліонеля Мессі з Барселони й Антуана Грізманна з Атлетико.

Нагадаємо, зірковий португалець уже отримав "Золотий м'яч", який з цього року знову вручається журналом France Football окремо від ФІФА. Всього у його активі чотири "Золотих м'яча", два з яких вручила Міжнародна федерація футболу спільно з французьким виданням (2013 і 2014 рік), а у 2008 році форварда відзначили і France Football, і ФІФА.

У 2016-му Кріштіану став переможцем Ліги Чемпіонів з Реалом і чемпіонату Європи зі збірною Португалії.

А Карлі Ллойд вдруге поспіль була визнана найкращою футболісткою року за версією ФІФА.

У голосуванні американська футболістка випередила німкеню Мелані Берінгер і представницю збірної Бразилії Марту.

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