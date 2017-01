Кріштіану Роналду - найкращий гравець 2016 року за версією ФІФА

У Цюриху відбувся гала-вечір ФІФА, на якому назвали кращих з кращих за підсумками 2016 року.

У понеділок, 9 січня 2017 року, у Цюриху відбулася церемонія ФІФА за підсумками минулого футбольного року.

Спочатку Міжнародна федерація футболу презентувала символічну збірну 2016 року.

У цій команді не знайшлося місця нападнику збірної Франції та мадридського Атлетико Антуану Грізманну.

А потрапили туди воротар Мануель Нойєр (Баварія), захисники: Даніел Алвес (Ювентус), Жерард Піке (Барселона), Серхіо Рамос (Реал), Марселу (Реал), півзахисники: Лука Модрич (Реал), Тоні Кроос (Реал), Андрес Іньєста (Барселона), а також нападники: Ліонель Мессі (Барселона), Луїс Суарес (Барселона), Кріштіану Роналду (Реал).

У символічній команді виявилося 4 футболісти Барселони та 5 Реалу. Ще по одному представнику "делегували" Баварія та Ювентус.

Найкращими вболівальниками за версією ФІФА стали прихильники Ліверпуля та дортмундської Боруссії.

Фанати цих клубів були відзначені за виконання пісні "You'll Never Walk Alone" під час матчу Ліги Європи в пам'ять про жертв трагедії на стадіоні Гіллсборо.

Зауважимо, що шанувальники Ліверпуля та Боруссії залишили позаду вболівальників збірної Ісландії, які неймовірно підтримували свою команду під час чемпіонату Європи-2016.

OFFICIAL RESULTS: Here's the breakdown of the voting for #TheBest FIFA Fan Award 2016https://t.co/LO8lWBKxpn pic.twitter.com/IN5qW8mPxO