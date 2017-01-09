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293 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]09.01.2017 20:36
Наставник Лестера Раньєрі - найкращий тренер року за версією ФІФА
Головний тренер Лестер Сіті Клаудіо Раньєрі названий найкращим тренером 2016 року за версією ФІФА.
Про це було оголошено на гала-вечорі у швейцарському Цюриху.
Італійський наставник випередив головного тренера мадридського Реала Зінедіна Зідана, який виграв Лігу Чемпіонів-2016, і коуча збірної Португалії Фернанду Сантушу, який привів свою команду до успіху на чемпіонаті Європи-2016.
Нагадаємо, у сезоні-2015/16 Раньєрі та його Лестер приголомшили всіх, сенсаційно вигравши чемпіонат Англії.
Congratulations, Claudio Ranieri!— FIFA.com (@FIFAcom) 9 січня 2017 р.
Winner of #TheBest FIFA Men's Coach 2016 🏆https://t.co/LO8lWBKxpn pic.twitter.com/8czujwPzIz
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