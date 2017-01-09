Наставник Лестера Раньєрі - найкращий тренер року за версією ФІФА

Головний тренер Лестер Сіті Клаудіо Раньєрі названий найкращим тренером 2016 року за версією ФІФА.

Про це було оголошено на гала-вечорі у швейцарському Цюриху.

Італійський наставник випередив головного тренера мадридського Реала Зінедіна Зідана, який виграв Лігу Чемпіонів-2016, і коуча збірної Португалії Фернанду Сантушу, який привів свою команду до успіху на чемпіонаті Європи-2016.

Нагадаємо, у сезоні-2015/16 Раньєрі та його Лестер приголомшили всіх, сенсаційно вигравши чемпіонат Англії.