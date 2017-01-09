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09.01.2017
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425 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]09.01.2017 20:52
Малазієць Мохд Фаїз Субрі - переможець призу імені Пушкаша. ВІДЕО
Півзахисник Пенанга Мохд Фаїз Субрі визнаний автором найкращого голу 2016 року за версією ФІФА.
Малазієць відзначився немовірним забитим м'ячем ударом зі штрафного у зустрічі проти команди Паханг.
Mohd Faiz Subri (MAS) - FIFA PUSKAS AWARD 2016... aflamgy-com
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09.01.2017
Кріштіану Роналду - найкращий гравець 2016 року за версією ФІФА
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