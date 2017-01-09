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300 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]09.01.2017 21:20
Таргамадзе може стати гравцем Зорі у статусі вільного агента
Екс-півзахисник Шахтаря Давід Таргамадзе найближчим часом може стати гравцем Зорі.
У луганський клуб півзахисник може перейти у статусі вільного агента.
Контракт грузинського легіонера із Шахтарем закінчився 1 січня 2017 року, інформує zarya.lg.ua.
Осінню частину Таргамадзе пропустив через важку травму.
Нагадаємо, у березні 2016 року гравець Олександрії у товариському матчі з криворізьким Гірником отримав перелом ноги.
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