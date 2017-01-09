Шевченко побував на гала-вечорі ФІФА та вручив нагороду Фалькао. ФОТО

Колишній капітан збірної Бразилії з міні-футболу Фалькао отримав нагороду від ФІФА за видатну кар'єру.

Сталося це на гала-вечорі у Цюриху, який відбувся у понеділок, 9 січня.

Приз 39-річному Фалькао вручив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду названий найкращим гравцем 2016 року за версією ФІФА.