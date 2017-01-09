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1317 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]09.01.2017 22:10
Шевченко побував на гала-вечорі ФІФА та вручив нагороду Фалькао. ФОТО
Колишній капітан збірної Бразилії з міні-футболу Фалькао отримав нагороду від ФІФА за видатну кар'єру.
Сталося це на гала-вечорі у Цюриху, який відбувся у понеділок, 9 січня.
Приз 39-річному Фалькао вручив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.
Нагадаємо, Кріштіану Роналду названий найкращим гравцем 2016 року за версією ФІФА.
|Фалькао і Шевченко. Світлина AFP
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