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169 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]09.01.2017 22:19
В Ерцґебірґе сватають ще одного українського гравця - цього разу Тащі
Український нападник Борис Тащі може перейти у клуб другої німецької Бундесліги Ерцґебірґе.
Про це повідомляє Stuttgarter-nachrichten.
Ерцґебірґе вже зробив офіційний запит до Штутгарта про трансфер українця, а також клуб почав переговори з агентом гравця Робертом Шнайдером.
23-річний Тащі перейшов у Штутгарт восени 2014 року. У поточному сезоні хавбек провів 10 матчів і забив 1 гол у всіх турнірах.
В Україні Борис виступав за Чорноморець і Говерлу, передає ua-football.com.
Нагадаємо, свого часу Тащі приписували прийняття болгарського громадянства.
Нагадаємо, що в Ерцґебірґе може перейти і Владислав Калітвінцев.
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09.01.2017
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