В Ерцґебірґе сватають ще одного українського гравця - цього разу Тащі

Український нападник Борис Тащі може перейти у клуб другої німецької Бундесліги Ерцґебірґе.

Про це повідомляє Stuttgarter-nachrichten.

Ерцґебірґе вже зробив офіційний запит до Штутгарта про трансфер українця, а також клуб почав переговори з агентом гравця Робертом Шнайдером.

23-річний Тащі перейшов у Штутгарт восени 2014 року. У поточному сезоні хавбек провів 10 матчів і забив 1 гол у всіх турнірах.

В Україні Борис виступав за Чорноморець і Говерлу, передає ua-football.com.

Нагадаємо, свого часу Тащі приписували прийняття болгарського громадянства.

Нагадаємо, що в Ерцґебірґе може перейти і Владислав Калітвінцев.