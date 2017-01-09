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235 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]09.01.2017 23:39
Кубок Англії. Лідс здобув вольову перемогу та вийшов в 1/16 фіналу
Кубок Англії-2016/17 з футболу
Матч 1/32 фіналу
9 січня
Кембрідж Юнайтед - Лідс 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - Ікпеазу (25), 1:1 - Даллас (56), 1:2 - Моветт (63)
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