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01.02.2017  14:05

Олімпік хоче проводити домашні матчі на Арені Львів

Донецький Олімпік виявив бажання грати свої домашні матчі на Арені Львів.

Про це повідомив в.о. директора Арени Львів Євген Болкун, який розповів каналу Перший західний про фінансову ситуацію стадіону після розірвання контракту із донецьким Шахтарем.

Стадіон має ще шість мільйонів гривень боргів, а щоб сплачувати всі рахунки Арені Львів треба 17 мільйонів гривень на рік.

"Дуже енергозатратний стадіон. Тут високовартісні мережі, які неможливо законсервувати чи відключити на якісь періоди. Вони повинні постійно працювати, навіть якщо немає жодних заходів. Тільки на електроенергію в місяць нам потрібно мінімум 300 тисяч гривень. Це значна сума", - сказав він.

"Олімпік виявив бажання грати на Арені Львів. Скоро почнуться переговори. Ми розширимо нашу комерційну діяльність. Половину доходів давав саме наш комерційний відділ. Наразі вже заплановано провести кілька концертів", - додав Болкун, слова якого наводить galsports.com.

Як відомо, Шахтар, який раніше грав домашні матчі на Арені Львів, вирішив перебратися в Харків.
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