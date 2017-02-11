Гравці Бетіса вийшли на матч з Валенсією в футболках "Ми всі Зозуля". ФОТО

Футболісти Бетіса у черговий раз підтримали українського форварда Романа Зозулю.

Після підтримки українця в колективному листі, гравці Бетіса вирішили піти ще далі.

Так, футболісти Бетіса вийшли на матч 22-го туру Прімери проти Валенсії у футболках "Ми всі Зозуля".

Раніше повідомлялося, що Зозуля повернувся до тренувань з Бетісом.

Нагадаємо, ультрас Райо Вальєкано, у яких комуністичні погляди, записали Зозулю у нацисти.

Сам Роман згодом заявив фанатам, що не пов'язаний з воєнізованими або неонацистськими організаціями.

У підсумку Бетіс повернув Зозулю з Райо через конфлікт з фанатами.