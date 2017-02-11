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11977 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 4 ]
11.02.2017  14:35

Гравці Бетіса вийшли на матч з Валенсією в футболках "Ми всі Зозуля". ФОТО

Футболісти Бетіса у черговий раз підтримали українського форварда Романа Зозулю.

Після підтримки українця в колективному листі, гравці Бетіса вирішили піти ще далі.

Так, футболісти Бетіса вийшли на матч 22-го туру Прімери проти Валенсії у футболках "Ми всі Зозуля".

 

Раніше повідомлялося, що Зозуля повернувся до тренувань з Бетісом.

Нагадаємо, ультрас Райо Вальєкано, у яких комуністичні погляди, записали Зозулю у нацисти.

Сам Роман згодом заявив фанатам, що не пов'язаний з воєнізованими або неонацистськими організаціями.

У підсумку Бетіс повернув Зозулю з Райо через конфлікт з фанатами.
Коментарі
 — 4
Сергей Емельянов _ 11.02.2017 17:20
Да , какие проблемы . Он их игрок , пусть платят ему зарплату . Сами хотят его сбагрить , и сократить платёжную ведомость . И они же Зозуля . Лицемеры они , а не Зозуля .
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Gorishnya Plavnya _ 11.02.2017 16:08
Супер! Просто нереально круто! Поставили на місце свинособачих фашистів! ;)))))))))))))
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Sava Savula _ 11.02.2017 15:52
Вася витягни плуг!!!
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Вася Хребтов _ 11.02.2017 15:38
Как хотят избавиться от Зозули и сбагрить его в Района Валекано.. )))
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