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11.02.2017
5683 перегляди Версія для друку Коментарі [ 3 ]12.02.2017 09:46
В Криму зіграли товариський матч з камерунцями
Президент Кримського футбольного союзу (КФВ) Юрій Ветоха повідомив про проведення першого міжнародного матчу в республіці після анексії Росією.
Про це він написав у Facebook.
У матчі відкритого зимового Кубку КФВ "ТСК-Таврія" перемогла камерунський клуб Яунде 2 3:1.
Зазначається, що цей турнір має спеціальний статус УЄФА.
Нагадаємо, що збірна Криму та кримські футбольні клуби не можуть грати міжнародні матчі, через заборону УЄФА.
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Эдуард Напханько _ 12.02.2017 11:47
Spector Kozak:Вообще то Камерун - чемпионы Африки и будут играть на Кубке Конфедераций...
КамерунНаш !!! Хахаха!
КамерунНаш !!! Хахаха!
Степан Кулиба _ 12.02.2017 11:27
Таврия и в Кубках УЕФА выступать будут. Так что ничего необычного.
Spector Kozak _ 12.02.2017 11:21
КамерунНаш !!! Хахаха!
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07.02.2017
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