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5683 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 3 ]
12.02.2017  09:46

В Криму зіграли товариський матч з камерунцями

Президент Кримського футбольного союзу (КФВ) Юрій Ветоха повідомив про проведення першого міжнародного матчу в республіці після анексії Росією.

Про це він написав у Facebook.

У матчі відкритого зимового Кубку КФВ "ТСК-Таврія" перемогла камерунський клуб Яунде 2 3:1.

Зазначається, що цей турнір має спеціальний статус УЄФА.

Нагадаємо, що збірна Криму та кримські футбольні клуби не можуть грати міжнародні матчі, через заборону УЄФА.
Коментарі
 — 3
Эдуард Напханько _ 12.02.2017 11:47
Spector Kozak:
КамерунНаш !!! Хахаха!
Вообще то Камерун - чемпионы Африки и будут играть на Кубке Конфедераций...
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Степан Кулиба _ 12.02.2017 11:27
Таврия и в Кубках УЕФА выступать будут. Так что ничего необычного.
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Spector Kozak _ 12.02.2017 11:21
КамерунНаш !!! Хахаха!
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