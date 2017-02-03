Карпати переглядають аргентинського форварда

На перегляді в львівських Карпатах знаходиться аргентинський нападник.

Про це в ефірі телеканалу Футбол повідомив головний тренер Карпат Олег Дулуб.

"У нас зараз на перегляді аргентинець, який виступає на позиції нападника. Якщо він нам не підійде, ми ще переглянемо гравця на це амплуа, адже у нас є ще два центрфорварда на прикметі", - зазначив він.

"Єдиний нюанс, ми не можемо переглядати відразу трьох футболістів. Також ми шукаємо гравця на нашу проблемну позицію лівого захисника. Сподіваюся, протягом найближчого тижня ви все дізнаєтеся", - сказав Дулуб, слова якого наводить Трибуна.

Раніше стало відомо, що львівський клуб підписав аргентинського захисника.