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73 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]03.02.2017 09:51
Волинь проведе спаринг з лідером другого польського дивізіону
Луцька Волинь проведе спаринг з лідером другого польського дивізіону.
Підопічні Віталія Кварцяного проведуть товариський матч проти Катовіце.
Гра відбудеться 18 лютого в Туреччині, пише MatchDay.
Нагадаємо, раніше волинська команда передчасно завершила закарпатський збір, скасувавши гру з ФК Львів.
Нагадаємо, Волинь можуть позбавити 9 очок у чемпіонаті Прем'єр-ліги.
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01.02.2017
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