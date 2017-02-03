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03.02.2017  11:06

Дніпро на другому зборі проведе спаринг з Атирау

Став відомий один з суперників Дніпра на другому зборі в Туреччині.

На 15 лютого у команди Дмитра Михайленка запланований спаринг з Атирау, повідомляє офіційний сайт казахстанського клубу.

Раніше також повідомлялось, що на 18-е лютого запланований контрольний поєдинок між Атирау та Іллічівцем.

Раніше повідомлялося, що у ФФУ зобов'язали Дніпро виплатити екс-тренеру команди Мирону Маркевичу компенсацію за борги.

Також стало відомо, що питання щодо санкції по відношенню до ФК Дніпро за борги перед Хінесом Карвахалем Сельєром, агентом колишнього тренера команди Хуанде Рамоса, ще знаходиться на стадії розгляду у ФІФА.
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