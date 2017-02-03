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61 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]03.02.2017 11:31
Чорноморець може підписати узбецького голкіпреа
Одеський Чорноморець може підписати 22-річного узбецького голкіпера Сєргєя Смородіна, останнім клубом якого був Нефтчі (Фергана).
Також клуб переглядає 27-річного захисника Оболонь-Бровар Різвана Аблітарова і 26-річного хавбека Олександра Машніна.
Останній, до речі, є сином колишнього гравця Чорноморця Валерія Машніна, який виступав за "моряків" з 1981 по 1983 роки.
За словами тренера команди Олександра Бабича, на зборі відбудеться ознайомлення з ще декількома потенційними новачками.
Хто вони - вболівальники дізнатися не можуть, так як в одеському клубі їхні прізвища не розголошуються, пише СЭ в Украине.
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01.02.2017
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