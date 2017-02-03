Зозуля про повернення в Райо Вальєкано: Хочу обговорити це зі своєю сім'єю

Форвард збірної України Роман Зозуля обміркує пропозицію повернутися в Райо Вальєкано.

У свою чергу нападник зауважив, що йому потрібно обговорити це з власною сім'єю.

"Хочу обговорити це зі своєю сім'єю", - наводить слова футболіста видання AS.

Як відомо, Райо Вальєкано запропонував українському нападнику повернутися в клуб, гарантувавши при цьому йому безпеку.

Також повідомлялося, що проти тих фанатів, які виступили зі звинуваченням на адресу українця, будуть відкриті кримінальні справи за примус гравця покинути клуб.

Нагадаємо, ультрас Райо Вальєкано, у яких комуністичні погляди, записали Зозулю у нацисти.

Сам Роман згодом заявив фанатам, що не пов'язаний з воєнізованими або неонацистськими організаціями.

У підсумку Бетіс повернув Зозулю з Райо через конфлікт з фанатами.