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50 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]03.02.2017 12:02
Шахтар підпише 17-річного чилійця Альєнде
Півзахисник Депортіво Санта Крус Марсело Альєнде перейде в Шахтар.
Про це повідомляє Goal.com.
Про деталі трансферу не повідомляється.
Раніше чилієць перебував на перегляді в Арсеналі.
У поточному сезоні Альєнде провів 13 матчів у другому дивізіоні Чилі.
У складі збірної Чилі U-17 на чемпіонаті світу-2015 Альєнде зіграв в 4 матчах і забив 2 голи, пише Трибуна.
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