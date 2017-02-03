Олександрія перегляне двох новачків

На зборі в Туреччині Олександрія продовжить переглядати потенційних новачків.

Найближчим часом в розташування команди прибудуть хавбек Юрій Габовда, який виступав раніше за мінське Динамо, а також екс-півзахисник тбіліського Динамо Вахтанг Чантурішвілі.

Обидва гравці мають статуси вільних агентів, пише Sport Arena.

Раніше повідомлялося, що Габовда не хоче повертатися в український чемпіонат.