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116 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]03.02.2017 19:02
Олександрія перегляне двох новачків
На зборі в Туреччині Олександрія продовжить переглядати потенційних новачків.
Найближчим часом в розташування команди прибудуть хавбек Юрій Габовда, який виступав раніше за мінське Динамо, а також екс-півзахисник тбіліського Динамо Вахтанг Чантурішвілі.
Обидва гравці мають статуси вільних агентів, пише Sport Arena.
Раніше повідомлялося, що Габовда не хоче повертатися в український чемпіонат.
|Юрій Габовда
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