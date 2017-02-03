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Футбол. Шахтар розгромив Ольборг
48 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]03.02.2017 19:45
Зоря запланувала спаринг із загребським Динамо
Черговим суперником луганської Зорі на зборах в Туреччині стане один з лідерів чемпіонату Хорватії.
Про це пише сайт клубу.
У нинішньому сезоні Динамо Загреб, після 20-ти зіграних матчів йде на 2-му місці в чемпіонаті, набравши 46 очок.
Матч Зоря - Динамо відбудеться 4 лютого. Початок - о 16:00.
Як відомо, напередодні Зоря у спарингу розгромила чеську команду.
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