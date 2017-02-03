Зоря запланувала спаринг із загребським Динамо

Черговим суперником луганської Зорі на зборах в Туреччині стане один з лідерів чемпіонату Хорватії.

Про це пише сайт клубу.

У нинішньому сезоні Динамо Загреб, після 20-ти зіграних матчів йде на 2-му місці в чемпіонаті, набравши 46 очок.

Матч Зоря - Динамо відбудеться 4 лютого. Початок - о 16:00.

Як відомо, напередодні Зоря у спарингу розгромила чеську команду.