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03.02.2017  20:00

Олімпік підписав захисника "молодіжки" Чорноморця

Донецький Олімпік підписав лівого захисника Чорноморця Євгена Захарченка.

Гравець підписав з Олімпіком 4-річний контракт.

Захарченко раніше грав за сумські Зміну і Барсу, а також за ДЮФШ полтавської Ворскли.

Останнім часом футболіст виступав за молодіжні команди Чорноморця, пише Sport.sumy.ua.

Раніше була інформація, що Олімпік підписав першого новачка у зимове міжсезоння.
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