Олімпік підписав захисника "молодіжки" Чорноморця

Донецький Олімпік підписав лівого захисника Чорноморця Євгена Захарченка.

Гравець підписав з Олімпіком 4-річний контракт.

Захарченко раніше грав за сумські Зміну і Барсу, а також за ДЮФШ полтавської Ворскли.

Останнім часом футболіст виступав за молодіжні команди Чорноморця, пише Sport.sumy.ua.

Раніше була інформація, що Олімпік підписав першого новачка у зимове міжсезоння.