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81 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]03.02.2017 20:00
Олімпік підписав захисника "молодіжки" Чорноморця
Донецький Олімпік підписав лівого захисника Чорноморця Євгена Захарченка.
Гравець підписав з Олімпіком 4-річний контракт.
Захарченко раніше грав за сумські Зміну і Барсу, а також за ДЮФШ полтавської Ворскли.
Останнім часом футболіст виступав за молодіжні команди Чорноморця, пише Sport.sumy.ua.
Раніше була інформація, що Олімпік підписав першого новачка у зимове міжсезоння.
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