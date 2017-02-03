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03.02.2017  20:30

Шахтар розгромив Ольборг

Шахтар у рамках турніру Atlantic Cup зіграв із данським Ольборгом, здобувши перемогу 3:0.

Футбольний турнір Atlantic Cup

3 лютого

Ольборг (Данія) - Шахтар 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - Марлос (34), 0:2 - Марлос (36, пен), 0:3 - Борячук (90)

Шахтар: Шевченко (Каніболоцький 73), Кучер (Ордець 73), Фред (83 Коваленко), Дентіньо (Алан Патрік 73), Бернард (Тайсон 46), Марлос (Танковський 73), Малишев (Матвієнко 73), Ісмаїлі (Азеведо 46), Срна (Кобін 73), Ракицький (Кривцов 73), Бланко Лещук (Борячук 73)

Попередження: Ракицький 61

Наступним спаринг-партнером Шахтаря на португальському збо Матч відбудеться 4 лютого, початок - о 17:30.
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