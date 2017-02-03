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Футбол. Шахтар розгромив Ольборг
151 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]03.02.2017 20:35
Троє українців поїхали на перегляд до Білорусі
Троє українських гравців знаходяться на перегляді в могильовському Днєпрє.
Мова йде про воротаря Андрія Полтавцева із Зорі, а також півзахисників Ярослава Захаревича і Дмитра Башлая з Оболоні-Бровара, пише "Прессбол".
Раніше повідомлялося, що Нєман переглядає двох українських футболістів.
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