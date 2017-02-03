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Футбол. Шахтар розгромив Ольборг
208 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]03.02.2017 21:04
Екс-гравець Шахтаря може перейти в Панатінаїкос
Панатінаїкос зацікавлений в переході колишнього форварда донецького Шахтаря і лондонського Арсеналу Едуардо, який нині перебуває в статусі вільного агента.
Грецький клуб вже зробив пропозицію 33-річному футболістові і чекає від нього відповідь, повідомляє Index.hr.
Едуардо покинув Шахтар в кінці минулого року після закінчення терміну контракту. пише Футбол на Куличках.
Раніше була інформація, що Едуардо може переїхати в команду Шахова.
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01.02.2017
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