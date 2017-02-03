Екс-гравець Шахтаря може перейти в Панатінаїкос

Панатінаїкос зацікавлений в переході колишнього форварда донецького Шахтаря і лондонського Арсеналу Едуардо, який нині перебуває в статусі вільного агента.

Грецький клуб вже зробив пропозицію 33-річному футболістові і чекає від нього відповідь, повідомляє Index.hr.

Едуардо покинув Шахтар в кінці минулого року після закінчення терміну контракту. пише Футбол на Куличках.

Раніше була інформація, що Едуардо може переїхати в команду Шахова.