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Футбол. Шахтар розгромив Ольборг
75 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]03.02.2017 21:30
Шахтар вніс Бланко Лещука, Азеведо і Алана Патріка в заявку на Лігу Європи
Шахтар вніс зміни в свою заявку на матчі Ліги Європи.
Гірники дозаявили форварда Густаво Бланко Лещука, захисника Марсіо Азеведо і хавбека Алана Патріка.
Едуардо, Євген Селезньов, В'ячеслав Шевчук і Веллінгтон Нем, які покинули клуб взимку, виключені зі списку.
Нагадаємо, 16 лютого Шахтар проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Сельти.
Раніше була інформація, що перед матчем з Шахтарем Сельта віддала гравця збірної Чилі в оренду у Валенсію.
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