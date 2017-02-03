Шахтар вніс Бланко Лещука, Азеведо і Алана Патріка в заявку на Лігу Європи

Шахтар вніс зміни в свою заявку на матчі Ліги Європи.

Гірники дозаявили форварда Густаво Бланко Лещука, захисника Марсіо Азеведо і хавбека Алана Патріка.

Едуардо, Євген Селезньов, В'ячеслав Шевчук і Веллінгтон Нем, які покинули клуб взимку, виключені зі списку.

Нагадаємо, 16 лютого Шахтар проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Сельти.

Раніше була інформація, що перед матчем з Шахтарем Сельта віддала гравця збірної Чилі в оренду у Валенсію.