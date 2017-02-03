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55 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]03.02.2017 21:44
Едмар може продовжити кар'єру в США
Колишній хавбек збірної України Едмар може переїхати в США.
Раніше Едмар розглядав варіант з продовженням кар'єри в Індії, однак пріоритетним варіантом для футболіста залишаються американські клуби. Зараз екс-хавбек Металіста і Дніпра перебуває в США, де шукає команду.
Відзначимо, що влітку Едмар припинив співпрацю з Дніпром та отримав статус вільного агента, пише FootBoom.
Нагадаємо, що раніше Едмар встав на захист головного тренера збірної України Михайла Фоменка після провалу команди на Євро-2016.
|Едмар
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