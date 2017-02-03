Едмар може продовжити кар'єру в США

Колишній хавбек збірної України Едмар може переїхати в США.

Раніше Едмар розглядав варіант з продовженням кар'єри в Індії, однак пріоритетним варіантом для футболіста залишаються американські клуби. Зараз екс-хавбек Металіста і Дніпра перебуває в США, де шукає команду.

Відзначимо, що влітку Едмар припинив співпрацю з Дніпром та отримав статус вільного агента, пише FootBoom.

Нагадаємо, що раніше Едмар встав на захист головного тренера збірної України Михайла Фоменка після провалу команди на Євро-2016.