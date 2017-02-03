Останнє в розділі
03.02.2017
744 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]03.02.2017 22:16
Захисник Динамо проходить медогляд в Інтернасьоналі
Захисник київського Динамо Даніло Сілва може найближчим часом змінити клуб.
За інформацією журналіста Radio Grenal, зараз 30-річний бразилець проходить медогляд в Інтернасьоналі.
Раніше з'являлася інформація, що клуб з Порту-Алегрі зацікавлений в послугах гравця, однак його контракт з Динамо розрахований до літа 2018 року, пише football24.ua.
Нагадаємо, Даніло Сілва має відновитися від травми до квітня.
|Даніло Сілва
— 0
Читай також
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua