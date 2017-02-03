Захисник Динамо проходить медогляд в Інтернасьоналі

Захисник київського Динамо Даніло Сілва може найближчим часом змінити клуб.

За інформацією журналіста Radio Grenal, зараз 30-річний бразилець проходить медогляд в Інтернасьоналі.

Раніше з'являлася інформація, що клуб з Порту-Алегрі зацікавлений в послугах гравця, однак його контракт з Динамо розрахований до літа 2018 року, пише football24.ua.

Нагадаємо, Даніло Сілва має відновитися від травми до квітня.