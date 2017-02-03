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03.02.2017
517 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]03.02.2017 22:40
Санта-Фе цікавиться форвардом Динамо
Форвард Динамо Андрес Ескобар зацікавив Санта-Фе.
Про це повідомляє Diario Del Sur.
Керівництво колумбійського клубу розглядає 25-річного гравця як потенційну заміну Даміру Четеру, який вибув на тривалий термін через травму.
Перешкодою для трансферу можуть стати високі запити Ескобара по зарплаті.
Поки що він перебуває в Колумбії, але найближчим часом може приєднатися до Динамо, пише tribuna.com.
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