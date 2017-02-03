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03.02.2017  23:32

Чемпіонат Німеччини. 19 тур. Гамбург виграв у Байєра

Чемпіонат Німеччини-2016/17 з футболу

Матч 19-го туру

3 лютого

Гамбург – Байєр 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Пападопулос (76)

Гамбург: Адлер, Пападопулос, Остжолек, Дікмайер, Маврай, Екдаль, Юнг, Холтбі(Джуру, 87), Мюллер (Вальдшмідт, 86), Костич (Хунт, 90), Вуд.

Байєр: Лено, Топрак, Та, Венделл, Хенріхс, Бельарабі (Брандт, 64), Баумгартлінгер (Кісслінг, 46), Арангіс, Кампль, Фолланд, Мехмеді (Бейлі, 82).

Попередження: Бельарабі (38), Кампль (69), Венделл (79). 

    І В Н П М О
  1 Баварія 18 14 3 1 42-11 45
  2 РБ Лейпциг 18 13 3 2 36-16 42
  3 Айнтрахт Ф 18 9 5 4 23-15 32
  4 Боруссія Д 18 8 7 3 38-21 31
  5 Гоффенгайм 18 7 10 1 31-19 31
  6 Герта 18 9 3 6 26-21 30
  7 Кельн 18 7 8 3 27-16 29
  8 Фрайбург 18 8 2 8 24-30 26
  9 Байєр 19 7 3 9 28-29 24
  10 Майнц 18 6 4 8 27-31 22
  11 Шальке-04 18 6 3 9 21-20 21
  12 Аугсбург 18 5 6 7 15-20 21
  13 Боруссія М 18 5 5 8 18-27 20
  14 Вольфсбург 18 5 4 9 17-26 19
  15 Вердер 18 4 4 10 22-38 16
+1 16 Гамбург 19 4 4 11 16-35 16
-1 17 Інгольштадт 18 4 3 11 17-29 15
  18 Дармштадт 18 2 3 13 12-36 9
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