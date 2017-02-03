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03.02.2017
134 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]03.02.2017 23:32
Чемпіонат Німеччини. 19 тур. Гамбург виграв у Байєра
Чемпіонат Німеччини-2016/17 з футболу
Матч 19-го туру
3 лютого
Гамбург – Байєр 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Пападопулос (76)
Гамбург: Адлер, Пападопулос, Остжолек, Дікмайер, Маврай, Екдаль, Юнг, Холтбі(Джуру, 87), Мюллер (Вальдшмідт, 86), Костич (Хунт, 90), Вуд.
Байєр: Лено, Топрак, Та, Венделл, Хенріхс, Бельарабі (Брандт, 64), Баумгартлінгер (Кісслінг, 46), Арангіс, Кампль, Фолланд, Мехмеді (Бейлі, 82).
Попередження: Бельарабі (38), Кампль (69), Венделл (79).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Баварія
|18
|14
|3
|1
|42-11
|45
|2
|РБ Лейпциг
|18
|13
|3
|2
|36-16
|42
|3
|Айнтрахт Ф
|18
|9
|5
|4
|23-15
|32
|4
|Боруссія Д
|18
|8
|7
|3
|38-21
|31
|5
|Гоффенгайм
|18
|7
|10
|1
|31-19
|31
|6
|Герта
|18
|9
|3
|6
|26-21
|30
|7
|Кельн
|18
|7
|8
|3
|27-16
|29
|8
|Фрайбург
|18
|8
|2
|8
|24-30
|26
|9
|Байєр
|19
|7
|3
|9
|28-29
|24
|10
|Майнц
|18
|6
|4
|8
|27-31
|22
|11
|Шальке-04
|18
|6
|3
|9
|21-20
|21
|12
|Аугсбург
|18
|5
|6
|7
|15-20
|21
|13
|Боруссія М
|18
|5
|5
|8
|18-27
|20
|14
|Вольфсбург
|18
|5
|4
|9
|17-26
|19
|15
|Вердер
|18
|4
|4
|10
|22-38
|16
|+1
|16
|Гамбург
|19
|4
|4
|11
|16-35
|16
|-1
|17
|Інгольштадт
|18
|4
|3
|11
|17-29
|15
|18
|Дармштадт
|18
|2
|3
|13
|12-36
|9
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