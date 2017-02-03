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03.02.2017  23:39

Чемпіонат Франції. 23 тур. Марсель поступився Метцу

Чемпіонат Франції-2016/17 з футболу

Матч 23-го туру

3 лютого

Метц – Марсель 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Жуффре (82)

Метц: Дідійон, Ассу-Екотто, Бішевац, Бальіу, Фалетт, Дукуре, Філіппс, Лежен (Сарр, 57), Нгетте (Жуффре, 76), Діабате, Вьон (Ердінч, 62).

Марсель: Пеле, Фанні, Дорія, Сакаі, Роланду, Товен (Гоміс, 54), Замбо (Сансон, 84), Кабелла, Лопес, Сарр (Паєт, 54), Сертич.

Попередження: Товен (33), Дукуре (58), Сакаі (81), Фанні (90).
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