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03.02.2017
77 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]03.02.2017 23:39
Чемпіонат Франції. 23 тур. Марсель поступився Метцу
Чемпіонат Франції-2016/17 з футболу
Матч 23-го туру
3 лютого
Метц – Марсель 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Жуффре (82)
Метц: Дідійон, Ассу-Екотто, Бішевац, Бальіу, Фалетт, Дукуре, Філіппс, Лежен (Сарр, 57), Нгетте (Жуффре, 76), Діабате, Вьон (Ердінч, 62).
Марсель: Пеле, Фанні, Дорія, Сакаі, Роланду, Товен (Гоміс, 54), Замбо (Сансон, 84), Кабелла, Лопес, Сарр (Паєт, 54), Сертич.
Попередження: Товен (33), Дукуре (58), Сакаі (81), Фанні (90).
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