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04.02.2017  05:14 - Іван Мазепа для Champion.com.ua

Жодних підстав для звинувачень. Справа Зозулі. Огляд зарубіжної преси

Роман Зозуля – особливий футболіст. Особливий для кожного українця, який не тільки цікавиться перипетіями гри №1, а й прагне бути Громадянином своєї країни у важкий для неї час. За останні кілька днів усі ми перейнялися долею колишнього нападника Дніпра, а нині форварда іспанського Бетиса (бо ж щоб там не писали, а контракт нашого хлопця належить саме цьому клубу) не менше, ніж він – умовами для кращих синів України на передовій у війні з північно-східним сусідом та його посіпаками. Щоб краще розібратися в ситуації, а головне – заглянути за лаштунки іншого, світу іспанської журналістики, Чемпіон звернувся до публікацій ЗМІ цієї західноєвропейської країни.

Перше й головне, що варто відзначити в історії з Романом – ця ситуація в Іспанії викликала значний резонанс, і без уваги акул пера кричущий випадок аж ніяк не залишився. Не варто забувати, що мова про футболіста, який на перших ролях в іспанському футболі аж ніяк не є. Так, увага такого регіонального ЗМІ, як Diario de Sevilla, а мова спершу піде саме про погляд на проблему від цього видання, до непересічної події аж ніяк не випадкова – кому ж, як не журналістам з Севільї писати про те, що трапилося з гравцем клубу з цього міста. Проте мова не лише про "провінційний масштаб" – про Зозулю в ці дні говорять і центральні ресурси, про що нижче…

То ж у публікації севільського сайту журналіст Хуан Пінто назвав своє творіння "Зозуля, туди й назад". Цьому пану треба віддати належне - до висвітлення теми Пінто підійшов ледь не монументально, виклавши не тільки хронологію подій, а й подекуди свій погляд на неприємність для нашого футболіста. Варто визнати, що синьйор Хуан здебільшого намагається писати максимально дипломатично та обережно. "…Бетис та Райо Вальєкано дійшли згоди в тому, що український нападник повернеться в Севілью через вагомі на те причини. Нападник не може бути заявлений за інший клуб… В історії з Романом Зозулею ясно, що йому приписують те, що він не визнає, а зрозуміти аргументи сторін не так легко… Марко Альварес, який довгий час працював з Зозулею у Дніпрі (вочевидь, мова про одного з помічників Хуанде Рамоса – прим. Чемпіона), вважає, що він є досить вразливим футболістом, і така ситуація може вибити цього нападника з нормального психологічного стану (треба сказати, досить суперечлива теза… - прим. Чемпіона)… Очевидно, що футболіст, в активі якого наразі всього 150 хвилин в матчах за Бетис з початку сезону, опинився в складному становищі – Зозуля хоче грати…"

Немалу кількість часу й знаків на Романа витратив і автор, який написав статтю для більш відомого в Іспанії й світі AS. На відміну від колеги, журналіст цього видання Альфпедо Реланьйо був більш емоційним, і подекуди не соромився підбирати жорсткі слова.

"…Випадок з Романом Зозулею – заплутаний, як та диявольщина. Український легіонер клубу з Севільї домовився про оренду в Райо Вальєкано, але був відкинутий "Буканьєрос" – непокірним (некерованим? – прим. Чемпіона) угрупованням фанатів. Фото Зозулі зі зброєю в руках були в Мережі, й усім відомо (та й сам він про це також говорив), що він – український патріот, активіст, який веде боротьбу з наслідками того, що відбувається в регіоні, де Росія намагається відрізати собі те, що їй не належить. І це достатнє пояснення для деяких фото…. На ньому нема жодних звинувачень, які б були доведені, й нема жодних інших приводів для перешкоджання його працевлаштуванню. Звісно, крім того, що "Буканьєрос" зустріли його погрозами… Та вони погрожували ще й президенту Райо Вальєкано.

…Найприкріше в цьому безладі – те, що "Буканьєрос" наполягли на своєму. Вони вже якось конфліктували з Пресою (Рауль Мартин Преса – президент Райо Вальєкано – прим. Чемпіона), та й мають досвід того, як дієво впливати на президента…. Коли шість років тому Преса став президентом Райо, він намагався загравати з "Буканьєрос". Щоправда, пізніше відрікся від зв’язків з ними. У підсумку це угруповання зненавиділо його й із того часу намагається нашкодити йому при кожній нагоді…. Питання зараз у тому, чи віднайдуть Зозуля й Преса в собі достатній рівень сміливості, щоб не відступити…"

Кореспонденти Mundo Deportivo до проблеми поставилися не так прискіпливо, й роблять акцент не так на долі нашого футболіста, як на діях керманича місцевої "ПФЛ". А от закінчили іспанські колеги темою не футбольною, а найближчою з усіх саме нам, українцям… "…Президент Ла Ліги повідомив, що агентство збирається проаналізувати ситуацію й вивчити усі подробиці того, чи реальні загрози, які викликали страх українця. У ситуації з Зозулею Хав’єр Тебас намагається брати активну участь, і говорить про те, що футболіст насправді злякався, й той стан справ, який склався, є неприпустимим. Ми знаємо, що жодних рішень, які б якось обмежували цивільні права гравця, нема. Мова йде про фактичне перешкоджання здійснення праці… Наразі очевидно зрозумілим є одне: ми маємо дякувати Богу за те, що не маємо такої ситуації, в якій нині опинилася Україна…"

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