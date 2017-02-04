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04.02.2017  11:00

Офіційно. Екс-захисник Зорі Білий став гравцем Анжи

Екс-захисник Зорі та Хайдука Максим Білий став гравцем Анжи.

Про це повідомляє прес-служба махачкалінського клубу.

Контракт з 26-річним гравцем підписаний до кінця сезону.

Поточний сезон Білий починав у складі Хайдука, за який провів 4 матчі в чемпіонаті Хорватії.

Раніше на правах оренди в російський клуб перебрався нападник Шахтаря Пилип Будківський.

Максим Білий. Світлина ФК Анжи
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