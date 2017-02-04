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158 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]04.02.2017 11:00
Офіційно. Екс-захисник Зорі Білий став гравцем Анжи
Екс-захисник Зорі та Хайдука Максим Білий став гравцем Анжи.
Про це повідомляє прес-служба махачкалінського клубу.
Контракт з 26-річним гравцем підписаний до кінця сезону.
Поточний сезон Білий починав у складі Хайдука, за який провів 4 матчі в чемпіонаті Хорватії.
Раніше на правах оренди в російський клуб перебрався нападник Шахтаря Пилип Будківський.
|Максим Білий. Світлина ФК Анжи
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04.02.2017
Жодних підстав для звинувачень. Справа Зозулі. Огляд зарубіжної преси
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