Алтай українця Касьянова виключили з казахстанської Прем'єр-ліги

У Казахстані за зверненням Професійної футбольної ліги країни відбувся позачерговий Виконком ФФК, на якому було розглянуто ряд питань, ключовим з яких стало питання участі в місцевій Прем'єр-лізі ФК Алтай.

Виконком ФФК ухвалив виключити Алтай з числа учасників Прем'єр-ліги через невідповідність нормам регламенту.

А саме: відсутність в структурі юридичної особи футбольного центру і молодіжної команди для участі в Першості серед клубів Другої ліги, а також відсутність 3-х річного членства в регіональній федерації футболу, пише footboom.com.

Зазначимо, що в січні гравцем Алтаю став український півзахисник Артем Касьянов.