Останнє в розділі
129 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]04.02.2017 11:17
Алтай українця Касьянова виключили з казахстанської Прем'єр-ліги
У Казахстані за зверненням Професійної футбольної ліги країни відбувся позачерговий Виконком ФФК, на якому було розглянуто ряд питань, ключовим з яких стало питання участі в місцевій Прем'єр-лізі ФК Алтай.
Виконком ФФК ухвалив виключити Алтай з числа учасників Прем'єр-ліги через невідповідність нормам регламенту.
А саме: відсутність в структурі юридичної особи футбольного центру і молодіжної команди для участі в Першості серед клубів Другої ліги, а також відсутність 3-х річного членства в регіональній федерації футболу, пише footboom.com.
Зазначимо, що в січні гравцем Алтаю став український півзахисник Артем Касьянов.
— 0
|
04.02.2017
Жодних підстав для звинувачень. Справа Зозулі. Огляд зарубіжної преси
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua