На перегляд в Зорю прибуде захисник

На перегляд в Зорю у найближчі кілька днів прибуде захисник.

Про це повідомляє Футбол 1.

За інформацією джерела, гравець, якого луганчани очікують на перегляд, представляє один із зарубіжних чемпіонатів.

При цьому невідомо, яка команда і хто саме є цей футболіст.

Нагадаємо, що головний тренер Зорі Юрій Вернидуб повідомляв про те, що луганський клуб очікує прибуття на збори двох гравців, центрального захисника і футболіста атакуючого плану.

Після цього "чорно-білим" вдалося домовитися з Динамо з приводу оренди вінгера Владислава Калитвинцева.

Необхідність в захиснику виникла після того, як команду взимку покинув центрбек Михайло Сіваков, пише Sport Arena.

Білорус став гравцем Оренбурга.