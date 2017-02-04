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60 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]04.02.2017 12:15
На перегляд в Зорю прибуде захисник
На перегляд в Зорю у найближчі кілька днів прибуде захисник.
Про це повідомляє Футбол 1.
За інформацією джерела, гравець, якого луганчани очікують на перегляд, представляє один із зарубіжних чемпіонатів.
При цьому невідомо, яка команда і хто саме є цей футболіст.
Нагадаємо, що головний тренер Зорі Юрій Вернидуб повідомляв про те, що луганський клуб очікує прибуття на збори двох гравців, центрального захисника і футболіста атакуючого плану.
Після цього "чорно-білим" вдалося домовитися з Динамо з приводу оренди вінгера Владислава Калитвинцева.
Необхідність в захиснику виникла після того, як команду взимку покинув центрбек Михайло Сіваков, пише Sport Arena.
Білорус став гравцем Оренбурга.
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04.02.2017
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