Останнє в розділі
6 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]04.02.2017 12:46
Олімпік проведе спаринг з турецьким Мерсін Ідманюрду
У програму контрольних матчів Олімпіка на другому зборі в Туреччині додався поєдинок з турецьким Мерсін Ідманюрду.
Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
Зустріч з клубом, що представляє перший дивізіон чемпіонату Туреччини, запланована на вівторок, 7 лютого.
Крім цього донеччани проведуть 5 контрольних матчів: сьогодні зіграють з македонським клубом Работнічкі (початок - о 14:00), 8 лютого- з косовським клубом Трепча, 11-го - з молодіжною командою Шахтаря, 14-го - з казахстанським Кайсаром і 17-го - з Динамо Тбілісі.
Раніше повідомлялося, що Олімпік підписав лівого захисника Чорноморця Євгена Захарченка.
— 0
|
04.02.2017
Жодних підстав для звинувачень. Справа Зозулі. Огляд зарубіжної преси
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua