Олімпік проведе спаринг з турецьким Мерсін Ідманюрду

У програму контрольних матчів Олімпіка на другому зборі в Туреччині додався поєдинок з турецьким Мерсін Ідманюрду.

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Зустріч з клубом, що представляє перший дивізіон чемпіонату Туреччини, запланована на вівторок, 7 лютого.

Крім цього донеччани проведуть 5 контрольних матчів: сьогодні зіграють з македонським клубом Работнічкі (початок - о 14:00), 8 лютого- з косовським клубом Трепча, 11-го - з молодіжною командою Шахтаря, 14-го - з казахстанським Кайсаром і 17-го - з Динамо Тбілісі.

Раніше повідомлялося, що Олімпік підписав лівого захисника Чорноморця Євгена Захарченка.