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66 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]04.02.2017 13:02
Екс-захисник Динамо отримає грузинське громадянство
Захисник Олімпіка Темур Парцванія стане громадянином Грузії, щоб грати за національну збірну цієї країни.
25-річний уродженець Тбілісі заявив, що готовий відмовитися від українського громадянства для того, щоб в майбутньому мати можливість виклику в розташування збірної Грузії, пише MatchDay з посиланням на Sportall.ge.
В Україну Парцванія переїхав в 2004 році, щоб тренуватися в академії київського Динамо.
До Олімпіка, в який він перейшов в 2015-му році, виступав за Динамо-2, запорізький Металург і луцьку Волинь.
З 2007-го по 2011-й рік грав за молодіжні збірні України.
Раніше повідомлялося, що у програму контрольних матчів Олімпіка на другому зборі в Туреччині додався поєдинок з турецьким Мерсін Ідманюрду.
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04.02.2017
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