Екс-захисник Динамо отримає грузинське громадянство

Захисник Олімпіка Темур Парцванія стане громадянином Грузії, щоб грати за національну збірну цієї країни.

25-річний уродженець Тбілісі заявив, що готовий відмовитися від українського громадянства для того, щоб в майбутньому мати можливість виклику в розташування збірної Грузії, пише MatchDay з посиланням на Sportall.ge.

В Україну Парцванія переїхав в 2004 році, щоб тренуватися в академії київського Динамо.

До Олімпіка, в який він перейшов в 2015-му році, виступав за Динамо-2, запорізький Металург і луцьку Волинь.

З 2007-го по 2011-й рік грав за молодіжні збірні України.

Раніше повідомлялося, що у програму контрольних матчів Олімпіка на другому зборі в Туреччині додався поєдинок з турецьким Мерсін Ідманюрду.