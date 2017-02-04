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Футбол. Олімпік переміг Работнічкі
173 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]04.02.2017 16:52
Чорноморець розгромно поступився серсбському клубу
Чорноморець у контрольному матчі програв сербському Напредаку з рахунком 0:3.
Контрольний матч
4 лютого
Чорноморець – Напредак (Крушевац, Сербія) – 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - Міладінович (4), 0:2 - Гобелич (58, 0:3 - Белич (77)
Чорноморець: Кожухар (голкіпер на перегляді, 71), Данченко, Петько Гадрані, футболіст на перегляді, Норенков, Мурашов, футболіст на перегляді, футболіст на перегляді (Азацький, 46), Барилко (Попов, 46), Мусолітін.
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