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409 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]04.02.2017 17:02
Шевченко і Ярославський відвідали матч Челсі - Арсенал
Наставник збірної України Андрій Шевченко відвідав поєдинок Челсі - Арсенал.
Додамо, що дивився футбол Шевченко в компанії власника лондонського клубу Романа Абрамовича і екс-власника Металіста Олександра Ярославського.
¡Abramovic no se lo ha querido perder! @ChelseaFC 1-0 @Arsenal EN DIRECTO https://t.co/fcxfyrFI2g #PremierLeague pic.twitter.com/N3jPykRp60— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 4 лютого 2017 р.
Раніше була інформація, що Шевченко побував на гала-вечорі ФІФА та вручив нагороду Фалькао.
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