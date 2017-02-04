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Футбол. Олімпік переміг Работнічкі
49 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]04.02.2017 17:27
Зірка переграла кіпрський Карміотісса
Зірка виграла свій останній контрольний поєдинок на кіпрських зборах.
Раніше повідомлялося, що Зірка замість Вісли зіграє з кіпрським клубом Карміотісса.
Контрольний матч
Зірка – Карміотісса – 2:1 (1:1)
Голи Зірки: Есеола (37), Бацула (85)
Зірка: Богуш (Льопка, 60), Маткобожик (Фатєєв, 60), Екіса Імас Борха (Перейра Федеріко, 60), Стефлюк (Кучеренко, 60), Попов (Полегенько, 60), Дришлюк (Драченко, 35), Авер’янов (Жуков, 35), Збунь (Бацула, 60), Есеола (Чичиков, 60), Білоног (Щедрий, 60), Бруно (Акименко).
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