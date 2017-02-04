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04.02.2017  17:52

Олімпік переміг Работнічкі

Олімпік на тренувальних зборах в Туреччині переміг македонський клуб Работнічкі.

Як відомо, Олімпік зіграє п'ять матчів на зборах в Туреччині.

Контрольний матч

4 лютого

Олімпік – Работнічкі (Македонія) – 2:1

Голи Олімпіка: Брікнер (60), Козлов (90)
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