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Футбол. Олімпік переміг Работнічкі
63 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]04.02.2017 17:52
Олімпік переміг Работнічкі
Олімпік на тренувальних зборах в Туреччині переміг македонський клуб Работнічкі.
Як відомо, Олімпік зіграє п'ять матчів на зборах в Туреччині.
Контрольний матч
4 лютого
Олімпік – Работнічкі (Македонія) – 2:1
Голи Олімпіка: Брікнер (60), Козлов (90)
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