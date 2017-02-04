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Футбол. Олімпік переміг Работнічкі
6 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]04.02.2017 18:33
Олімпік запланував ще один контрольний матч
Розклад спарингів Олімпіка на зборах у Туреччині зазнав змін.
Донеччани проведуть не п'ять контрольних матчів, як було передбачено раніше, а шість, пише сайт клубу.
Ще одним суперником "олімпійців" стане Мерсін Ідманюрду, що представляє першу лігу чемпіонату Туреччини.
Зустріч Олімпіка з Мерсіном запланована на вівторок, 7 лютого. Початок матчу - о 18:00 за Києвом.
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