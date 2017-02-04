Олімпік запланував ще один контрольний матч

Розклад спарингів Олімпіка на зборах у Туреччині зазнав змін.

Донеччани проведуть не п'ять контрольних матчів, як було передбачено раніше, а шість, пише сайт клубу.

Ще одним суперником "олімпійців" стане Мерсін Ідманюрду, що представляє першу лігу чемпіонату Туреччини.

Зустріч Олімпіка з Мерсіном запланована на вівторок, 7 лютого. Початок матчу - о 18:00 за Києвом.