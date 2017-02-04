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6 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
04.02.2017  18:33

Олімпік запланував ще один контрольний матч

Розклад спарингів Олімпіка на зборах у Туреччині зазнав змін.

Донеччани проведуть не п'ять контрольних матчів, як було передбачено раніше, а шість, пише сайт клубу.

Ще одним суперником "олімпійців" стане Мерсін Ідманюрду, що представляє першу лігу чемпіонату Туреччини.

Зустріч Олімпіка з Мерсіном запланована на вівторок, 7 лютого. Початок матчу - о 18:00 за Києвом.
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