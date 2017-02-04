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04.02.2017  18:46

Чемпіонат Німеччини. 19 тур. Шальке без Коноплянки зіграв унічию з Баварією. Інші матчі

Чемпіонат Німеччини-2016/17 з футболу

Матчі 19-го туру

4 лютого

Гоффенгайм – Майнц 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Ут (5), 2:0 – Террацино (81), 3:0 – Салаі (86), 4:0 – Салаі (90)

Гоффенгайм: Бауманн, Кадержабек, Хюбнер (Бічакчич, 83), Зюле, Демірбай, Фогт, Руді, Амірі, Цубер, Крамарич (Салаі, 69), Ут (Террацино, 76).

Майнц: Лессль, Бросінскі, Белль, Донаті, Рамальо (Фрай, 71), Латца, Самперіо, Де Бласіс, Бунгерт, Кордоба (Озтунали, 58), Муто (Кркич, 75).

Попередження: Кордоба (37), Бауманн (51), Кадержабек (59), Озтунали (90).

Герта – Інгольштадт 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Харагуті (2)

Герта: Ярстейн, Брукс, Лангкамп, Пекарік, Міттельштедт, Штокер (Шибер, 63), Лустенбергер, Харагуті, Даріда, Ібішевич (Торунаріга, 90), Калу (Ессвайн, 79).

Інгольштадт: Хансен, Зуттнер, Хадерджонай, Брежері, Юнг (Ляйпертц, 76), Крістиансен (Хінтерзеєр, 66), Рожер (Кіттель, 66), Гросс, Моралес, Матіп, Лескано.

Попередження: Гросс (39), Ібішевич (47), Моралес (58), Даріда (89).

Кельн – Вольфсбург 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Модест (81, пен)

Кельн: Кесслер, Хайнц, Соренсен, Ольковскі, Хектор, Хегер, Рауш, Клеменс (Цоллер, 63), Бітенкур (Озджан, 72), Модест, Осако (Марох, 86).

Вольфсбург: Бенальо, Віейрінья (Майораль, 86), Родрігес, Брума, Зегуін, Гілавогі (Нтеп, 85), Герхардт, Маллі, Луіс Густаво, Арнольд, Гомес.

Попередження: Осако (34), Клеменс (43), Брума (58), Віейрінья (67), Ольковскі (76), Кесслер (85), Гілавогі (85).

Баварія – Шальке 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Левандовськи (9), 1:1 – Налдо (13)

Баварія: Нойєр, Бернат (Алаба, 77), Хуммельс, Рафінья (Лам, 77), Мартінес, Роббен (Коман, 72), Хабі Алонсо, Відаль, Дуглас Коста, Мюллер, Левандовськи.

Шальке: Ферманн, Хеведес, Налдо, Колашинац, Бадштубер (Настасіч, 59), Шопф, Бенталеб, Горетцка (Керер, 87), Стамбулі, Бургшталлер (Шупо-Мотінг, 73), Каліджурі.

Попередження: Бенталеб (61), Мартінес (77).

Боруссія М – Фрайбург 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Штіндль (73), 2:0 – Раффаель (78), 3:0 – Херрманн (90)

Боруссія М: Зоммер, Крістенсен, Вендт, Янчке, Вестергор, Дауд, Крамер, Хан (Джонсон, 65), Азар, Штіндль (Дрмич, 88), Раффаель (Херрманн, 90).

Фрайбург: Шволов, Гульде, Гюнтер, Кюблер (Ігньовскі, 83), Сеюнджю, Франтц, Абраши (Шустер, 87), Хаберер, Гріфо, Нідерлехнер (Нільсен, 83), Петерсен.

Попередження: Штіндль (56), Гюнтер (56).
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