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Футбол. Олімпік переміг Работнічкі
13 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]04.02.2017 18:58
Зоря не змогла виграти у загребського Динамо
Луганська Зоря в контрольному поєдинку не змогла виграти у загребського Динамо.
Контрольний матч
4 лютого
Зоря – Динамо (Загреб, Хорватія) – 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - Харатін (10), 1:1 - Ходзич (35), 1:2 - Мачадо (55), 2:2 - Форстер (59, пен)
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